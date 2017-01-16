Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Murtaza Meşe 18 yaşında

Afşin Büyüktatlı Mahallesinden Şevket ve Elif Meşe’nin oğlu,

Bu haber kez okundu.

Murtaza Meşe 18 yaşında

Afşin Büyüktatlı Mahallesinden Şevket ve Elif Meşe’nin oğlu, Kasım Meşe ve Murtaza İlik’in torunu, Mehmet, Meşe, Bektaş ve Ali Bektaş’ın yeğeni, Kader, Hüsne ve Erkan kardeşlerin abisi, Murtaza Meşe, Sanayi Sitesinde arkadaşını ziyarete gittiği esnada, sönen sobayı tekrar yakmak isterken aniden alev alması sonucu ağır yaralanmış, tedavi görmekte olduğu hastanede vefat etmiştir.

Cenazesi 15 Ocak 2017 Pazar günü kılınan cenaze namazını müteakip aile mezarlığına defnedildi.

Kur’an-ı Kerim’i Esentepe Mahallesi İlkokulu civarında kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefon:

0 545 463 64 60 babası Şevket Meşe.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
İsa kirik 1 saat önce

Allah mekanını cennet eylesin yattıgı yer nur topragın bol olsun can ciger kardeşim m.meşe

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 55 dakika önce

Cenab-ı haktan rahmet ve mağfiret dilerim, yakınlarına seven dost ve akrabalarına sabr-ı cemil niyaz dilerim.

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner1

banner27

banner29

banner25