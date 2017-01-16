Murtaza Meşe 18 yaşında

Afşin Büyüktatlı Mahallesinden Şevket ve Elif Meşe’nin oğlu, Kasım Meşe ve Murtaza İlik’in torunu, Mehmet, Meşe, Bektaş ve Ali Bektaş’ın yeğeni, Kader, Hüsne ve Erkan kardeşlerin abisi, Murtaza Meşe, Sanayi Sitesinde arkadaşını ziyarete gittiği esnada, sönen sobayı tekrar yakmak isterken aniden alev alması sonucu ağır yaralanmış, tedavi görmekte olduğu hastanede vefat etmiştir.

Cenazesi 15 Ocak 2017 Pazar günü kılınan cenaze namazını müteakip aile mezarlığına defnedildi.

Kur’an-ı Kerim’i Esentepe Mahallesi İlkokulu civarında kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefon:

0 545 463 64 60 babası Şevket Meşe.