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Murtaza Kalkan 33 yaşında

Derende Şuğul mahallesinden Mehmet-Ayten Kalkan ailesinin oğlu,

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Murtaza Kalkan 33 yaşında

Derende Şuğul mahallesinden Mehmet-Ayten Kalkan ailesinin oğlu, Doğan Bey'in damadı, Aysun Kalkan'ın eşi, İmdat Kalkan, Yakup Kalkan ve Hikmet Kalkan 'ın yeğeni, merhum Mıstılı-Emine Kalkan ailesinin torunu, Mehmet, merhum Bayram, Bilal, Yılmaz ve Hanifi Kalkan ile Şerife ve Türkan kardeşlerin yeğenleri, Ahmet ve Enes Kalkan'ın kardeşi, Arza ve Arda Kalkan kardeşlerin babası, Murtaza Kalkan elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Ankara Keçiören semtinde kendi hanesinde okunmuştur.

Taziye için telefonlar: 0 543 692 10 27 amcası İmdat Kalkan, 0 532 617 69 23 babası Mehmet Kalkan, 0 532 662 59 48 amcası Yakup Kalkan, 0 535 300 62 90 Bilal Kalkan, 0 545 926 83 51 Mehmet, 0 542 714 62 90 Yılmaz.

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Handan Buyukgullu 2 ay önce

Merhum patronumdu Allah gani gani rahmet eylesin işAllah mekanl cennet olur.çalışanları olarak hic incilmedik nekadar hakkimiz varsa bizden yana helal olsun yattığı yer nur olsunn rabbim bütün sevdiklerine sabır versin.

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MEHMET GÜNEŞ[Tedaş] 2 ay önce

MERHUM MURTAZA KALKAN BEYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN

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Nafiz YILDIRIM- Kayseri 2 ay önce

MERHUMA ALLAH'TAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE , TÜM EŞ DOST VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM. MEKANI CENNET OLSUN İNŞAALLAH...

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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Cihan cihan 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Ahmet Yücel-İstanbul 2 ay önce

ALLAH Gani Gani Rahmet eylesin mekanı CENNET olsun .TÜM AKRABALARINA.SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.ALLAH SABIR VERSİN.

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Fatma 2 ay önce

Allah kabrini nurla doldursun güzel insan.

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Hanifi KALKAN 2 ay önce

Allah rahmet eylesin sana yiğenim. Allah mekanını cennet eylesin. Yokluğuna alışmak zor olacak....

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