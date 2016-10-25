Murtaza Kalkan 33 yaşında

Derende Şuğul mahallesinden Mehmet-Ayten Kalkan ailesinin oğlu, Doğan Bey'in damadı, Aysun Kalkan'ın eşi, İmdat Kalkan, Yakup Kalkan ve Hikmet Kalkan 'ın yeğeni, merhum Mıstılı-Emine Kalkan ailesinin torunu, Mehmet, merhum Bayram, Bilal, Yılmaz ve Hanifi Kalkan ile Şerife ve Türkan kardeşlerin yeğenleri, Ahmet ve Enes Kalkan'ın kardeşi, Arza ve Arda Kalkan kardeşlerin babası, Murtaza Kalkan elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Ankara Keçiören semtinde kendi hanesinde okunmuştur.

Taziye için telefonlar: 0 543 692 10 27 amcası İmdat Kalkan, 0 532 617 69 23 babası Mehmet Kalkan, 0 532 662 59 48 amcası Yakup Kalkan, 0 535 300 62 90 Bilal Kalkan, 0 545 926 83 51 Mehmet, 0 542 714 62 90 Yılmaz.