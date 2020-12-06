Murat Kasapoğlu 46 yaşında

Kümbet mahallesinden Fevzi ve Elif Kasapoğlu ailesinin oğlu, Ömer, Celal, Cuma ve Kemal Kasapoğlu ile Zöhre Doğanay ve Hatice Karpınar kardeşlerin yiğeni, Özcan, Yasemin, Ekabil, Hatice, Tuğba ve Ümran kardeşlerin abisi, Burhan Aytaç, Mehmet Kılınç, Mustafa Sümbül, Ekrem Osmanoğlu, Semati Celep ve Gökhan Çınar'ın kayınbiraderi, Hadi, Nurettin, Hanifi ve Babri Ersoy' un yiğeni, Tunahan, Mustafa, Hayrülnisa, Zehra, Kübra ve Esma Kasapoğlu Kardeşlerin babası Murat Kasapoğlu beyin kanaması sonucu vefat etmiştir. Cenazesi 6 Aralık 2020 Pazar günü öğle namazına müteakip Hocazade Camii’nde cenaze namazı kılınarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefon

0544 358 95 96 babası

0543 358 95 96 amcası Kemal Kasapoğlu

0537 524 80 33 amcası Celal

0536 540 13 21 amcası Cuma

0534 957 32 46 oğlu Tunahan

0533 302 77 11 amcaoğlu Serkan

0533 545 02 30 eniştesi Burhan Aytaç