Kümbet mahallesinden Fevzi ve Elif Kasapoğlu ailesinin oğlu, Ömer, Celal, Cuma ve Kemal Kasapoğlu ile Zöhre Doğanay ve Hatice Karpınar kardeşlerin yiğeni, Özcan, Yasemin, Ekabil, Hatice, Tuğba ve Ümran kardeşlerin abisi, Burhan Aytaç, Mehmet Kılınç, Mustafa Sümbül, Ekrem Osmanoğlu, Semati Celep ve Gökhan Çınar'ın kayınbiraderi, Hadi, Nurettin, Hanifi ve Babri Ersoy' un yiğeni, Tunahan, Mustafa, Hayrülnisa, Zehra, Kübra ve Esma Kasapoğlu Kardeşlerin babası Murat Kasapoğlu beyin kanaması sonucu vefat etmiştir. Cenazesi 6 Aralık 2020 Pazar günü öğle namazına müteakip Hocazade Camii’nde cenaze namazı kılınarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefon
0544 358 95 96 babası
0543 358 95 96 amcası Kemal Kasapoğlu
0537 524 80 33 amcası Celal
0536 540 13 21 amcası Cuma
0534 957 32 46 oğlu Tunahan
0533 302 77 11 amcaoğlu Serkan
0533 545 02 30 eniştesi Burhan Aytaç
Murat Kasapoğlu 46 yaşında
06 Aralık 2020 Pazar 10:22
Kümbet mahallesinden Fevzi ve Elif Kasapoğlu ailesinin oğlu, Ömer, Celal, Cuma ve Kemal Kasapoğlu ile Zöhre Doğanay ve Hatice Karpınar kardeşlerin yiğeni, Özcan, Yasemin, Ekabil, Hatice, Tuğba ve Ümran kardeşlerin abisi, Burhan Aytaç, Mehmet Kılınç, Mustafa Sümbül, Ekrem Osmanoğlu, Semati Celep ve Gökhan Çınar'ın kayınbiraderi, Hadi, Nurettin, Hanifi ve Babri Ersoy' un yiğeni, Tunahan, Mustafa, Hayrülnisa, Zehra, Kübra ve Esma Kasapoğlu Kardeşlerin babası Murat Kasapoğlu beyin kanaması sonucu vefat etmiştir. Cenazesi 6 Aralık 2020 Pazar günü öğle namazına müteakip Hocazade Camii’nde cenaze namazı kılınarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.