banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Murat Darendeli 50 yaşında

Murat Darendeli 50 yaşında
Balik Dunyasi Reklam
banner43
Ceyhan Mahallesinden, Merhum  Şoför Caferoğlu Mustafa Darendeli-Hatice Darendeli ailesinin oğlu, Merhum Aşir Murat-Cahide Kul ailesinin damadı, Hatice Darendeli’nin Eşi, Demet  ve Mustafa kardeşlerin babası, Merhum Vasıf, Köksal, Aliye Bekçi ve Ayşe Bilgi’nin kardeşleri,  Murat, Ertuğrul ve Fatih Kul’un enişteleri, Merhum Tamirci Erol ile Terzi Cafer Darendeli , Halil ve Mehmet Hamamcı’nın Yeğenleri, Erol Bekçi ve Abdulhaluk Bilgi’nin kayınbiraderi, Hacı Memet, Zeki, Feyzi, Ali Darendeli’nin amca çocukları, İbrahim Karalar’ın Teyze çocuğu Almanya da yaşayan MURAT DARENDELİ 50 Yaşında 13.03.2020 tarihinde vefat etmiştir.
    Cenazesi, 15.03.2020 Pazar günü Ulu Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakiben Gariplik mezarlığına definedilecektir.Kur-an’ı Kerim’i, Toki Konutları C-5 Blok No- 3 ( Seç Market Karşısı ) okunacaktır.
Taziye İçin Telefonlar,
Erol Bekçi            543 604 11 51
Köksal Darendeli        543 246 93 46
İbrahim Karalar        545 616 46 16

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hamdi olgun 1 gün önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mikail özgen 1 gün önce

Allah rahmet eylesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
murat çıtak antalya 1 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MAKANI CENNET OLSUN .

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
SEMİH SEZER İSTANBUL 1 gün önce

MERHUMA ALLAHTAN RAHMET,SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Onur YEKTA 1 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Allah ailesine sabır versin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
MEVLUT BEKCI ANKARA 1 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH NURLAR ICINDE UYU KARDESIM

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
oktay vural 1 gün önce

mekanı cennet olsun rabbim yakınlarına sevenlerine sabırlar versin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet hamamcı 1 gün önce

Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar