Murat Darendeli 50 yaşında

Cenazesi, 15.03.2020 Pazar günü Ulu Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakiben Gariplik mezarlığına definedilecektir.Kur-an’ı Kerim’i, Toki Konutları C-5 Blok No- 3 ( Seç Market Karşısı ) okunacaktır.

Taziye İçin Telefonlar,

Erol Bekçi 543 604 11 51

Köksal Darendeli 543 246 93 46

İbrahim Karalar 545 616 46 16

Ceyhan Mahallesinden, Merhum Şoför Caferoğlu Mustafa Darendeli-Hatice Darendeli ailesinin oğlu, Merhum Aşir Murat-Cahide Kul ailesinin damadı, Hatice Darendeli’nin Eşi, Demet ve Mustafa kardeşlerin babası, Merhum Vasıf, Köksal, Aliye Bekçi ve Ayşe Bilgi’nin kardeşleri, Murat, Ertuğrul ve Fatih Kul’un enişteleri, Merhum Tamirci Erol ile Terzi Cafer Darendeli , Halil ve Mehmet Hamamcı’nın Yeğenleri, Erol Bekçi ve Abdulhaluk Bilgi’nin kayınbiraderi, Hacı Memet, Zeki, Feyzi, Ali Darendeli’nin amca çocukları, İbrahim Karalar’ın Teyze çocuğu Almanya da yaşayan MURAT DARENDELİ 50 Yaşında 13.03.2020 tarihinde vefat etmiştir.