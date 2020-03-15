Murat Darendeli 50 yaşında
15 Mart 2020 Pazar 10:16
Ceyhan Mahallesinden, Merhum Şoför Caferoğlu Mustafa Darendeli-Hatice Darendeli ailesinin oğlu, Merhum Aşir Murat-Cahide Kul ailesinin damadı, Hatice Darendeli’nin Eşi, Demet ve Mustafa kardeşlerin babası, Merhum Vasıf, Köksal, Aliye Bekçi ve Ayşe Bilgi’nin kardeşleri, Murat, Ertuğrul ve Fatih Kul’un enişteleri, Merhum Tamirci Erol ile Terzi Cafer Darendeli , Halil ve Mehmet Hamamcı’nın Yeğenleri, Erol Bekçi ve Abdulhaluk Bilgi’nin kayınbiraderi, Hacı Memet, Zeki, Feyzi, Ali Darendeli’nin amca çocukları, İbrahim Karalar’ın Teyze çocuğu Almanya da yaşayan MURAT DARENDELİ 50 Yaşında 13.03.2020 tarihinde vefat etmiştir.
Cenazesi, 15.03.2020 Pazar günü Ulu Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakiben Gariplik mezarlığına definedilecektir.Kur-an’ı Kerim’i, Toki Konutları C-5 Blok No- 3 ( Seç Market Karşısı ) okunacaktır.
Taziye İçin Telefonlar,
Erol Bekçi 543 604 11 51
Köksal Darendeli 543 246 93 46
İbrahim Karalar 545 616 46 16
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Mikail özgen 1 gün önce
Allah rahmet eylesin
murat çıtak antalya 1 gün önce
ALLAH RAHMET EYLESİN MAKANI CENNET OLSUN .
SEMİH SEZER İSTANBUL 1 gün önce
MERHUMA ALLAHTAN RAHMET,SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.
Onur YEKTA 1 gün önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Allah ailesine sabır versin
MEVLUT BEKCI ANKARA 1 gün önce
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH NURLAR ICINDE UYU KARDESIM
oktay vural 1 gün önce
mekanı cennet olsun rabbim yakınlarına sevenlerine sabırlar versin
Mehmet hamamcı 1 gün önce
Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim.
Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun