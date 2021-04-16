Murat Cengizler 52 yaşında

Elbistan Pazarbaşlar kabile eşrafından Mehmet ve Miyase oğlu, merhum Emirhan ve Naciye Günay'ın damadı, Birsen Cengizler'in eşi, Kevser, Kübra, Beyza, Miyase ve Muhammed Emin'in kardeşlerin babaları, Ziraat Bankası müdür yardımcısı Mustafa Cengizler'in ağabeyi, Hidayet ve Hülya kardeşlerin kardeşi, esnaf Saadettin Hazeral ve şeker fabrikasından emekli Sadi Ünsal’ın kaynı, polis memuru Cahit ve Oktay Günay'ın enişteleri Yılmaz Cengizler'in yeğeni, Fahri, Ömer, Koray ve Bahadır Cengizler'in amcası oğlu, merhum Veysel Şahin, öğretmen Yılmaz Tatar ve polis Hasan Safi’nin bacanağı özel harekat polisi Murat Cengizler vefat etmiştir. Cenazesi 16 Nisan Cuma günü Cuma namazına müteakip Ulu Cami’inde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir. Pandemi kuralları gereği taziye çadırı kurulmayacaktır.

Taziye için telefonlar:

0533 166 7701 kardeşi Mustafa

0505 218 6467 kaynı Cahit Günay

0544 515 6066 kardeşi Hidayet

0543 228 6626 kardeşi Hülya

0541 141 2320 eniştesi Sadettin

0530 637 6915 eniştesi Sadi