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Murat Besnili 49 yaşında

Murat Besnili 49 yaşında
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Köprübaşı mahallesinden Mehmet ve Sultan Besnili’nin oğlu;  Murat Besnili 10 Mart 2020 Salı günü vefat etmiştir. Cenazesi 14 Mart 2020 Cumartesi günü öğle namazına müteakip  Ulu camiinde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Köprübaşı mahallesi Foto Üstel Düğün Salonu yanı kendi hanesinde okunacaktır.


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