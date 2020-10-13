Münüre Doğan
13 Ekim 2020 Salı 06:16
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Anahtar Kelimeler:Münüre Doğan
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Allah rahmet eylesin.YAKINLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.