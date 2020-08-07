Ceyhan Mahallesinden merhum Berber Alirıza ve Hatice Nazlı Cengz ailesinin kızı, Tepebaşı mahallesinden Ali ve Yeter Darendeli ailesinni gelini, merhum Zeki Darendeli’nin eşi, Hatice Çoban, merhum Hüseyin ve Mehmet Cengiz ile Leman Akınbingöl kardeşlerin ablası, Metin, Fatih ve Ahmet Darendeli ile MeralTopalo ve Yeter Keser kardeşlerin anneleri, Cebrail Topalo ve Arif Keser’in kayınvalidesi Münteha Darendeli vefat etmiştir.

Cenazesi 7 Ağustos 2020 Cuma günü ikindi namazına müteakiben Tepebaşı Yeni Camii’nde kılacak cenaze namazının ile defnedilecektir.

Taziye ve Kur’an-ı Kerim’i Tepebaşı Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 541 412 94 96 Metin,

0 507 232 21 83 Fatih,

0 543 455 43 57 Ahmet.