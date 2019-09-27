Münire Yeleğen 88 Yaşında

Kızılcaoba mah. İsmail-Gülsüm Dal ailesinin kızı, merhum Ahmet Yeleğen'in eşi, Fethi ve Çetin Yeleğen, Hacer Özpolat, Özden Boyraz ve Zeynep Dal kardeşlerin annesi, Hikmet Özpolat, Muharrem Boyraz ve Sezgin Dal bacanakların kayınvalidesi, Mehmet, Ahmet ve Şükrü Dal kardeşlerin ablası,15 torun ninesi, 14 de torun çocuğu büyükannesi Münire Yeleğen; 27 Eylül 2019 Cuma günü vefat etmiştir. Cenazesi 28 Eylül Cumartesi Ulu Cami öğle namazını müteakip kılınarak Gariplik'te toprağa verilecektir. Kur'an'ı Kerim'i; Yeşilyurt mh. AEL site kavşağı A-101 doğu arkası kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için tlf.

Oğlu Çetin; 0 535 790 52 07

Oğlu Fethi; 0 546 634 39 09

Torunu ; Hamit Özpolat; 0 545 919 69 19