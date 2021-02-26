Münire Kozanoğlu 85 yaşında

Merhum Kazım ve Gülsüm Saadet Korkmaz’ın kızı; Bahri Kozanoğlu’nun eşi; İlter, Dr.Hüseyin, Ecz. Zahide, Gülseher, Muhammet Bilgehan, Kazım ve Ecz. Ahmet Kozanoğlu kardeşlerin anneleri,
Hasan Özer ve Salih Yılmaz’ın kayınvalideleri Münire Kozanoğlu vefat etmiştir. Cenazesi 26 Şubat Cuma günü ikindi namazı sonrası Ulu Cami’nde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Taziyesi, Orhangazi Mahallesi Ağaçlı Sokak(Otogar Arkası) kendi hanelerinde yapılacaktır.
Taziye için telefonlar:
0542 362 9475 oğlu İlter:
0505 401 5770 oğlu Dr. Hüseyin
0537 700 0013 oğlu Ecz. Ahmet.