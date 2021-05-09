Münire Gökcecik 83 Yaşında

Kızılcaoba mahallesinden merhum ikiz Cuma’nın kızı, şoför tatoz Ahmet Namı ile anılan merhum Mevlüt Ahmet Gökcecik’in eşi, belediyeden emekli şoför Sadettin, çarşı esnafından Metin, sanayi esnafından Tekin, Nazlı Akyol, Ayşe Ataol ve merhum Nezahat Sağ kardeşlerin anneleri Ali Akyol, İbrahim Ataol bacanakların kayınvalidesi, Ahmet ve Anıl Gökcecik’in babaanneleri Münire Gökcecik 8 Mayıs 2021 cumartesi günü vefat etmiştir.
Cenazesi 9 Mayıs 2021 pazar günü öğle namazından sonra gariplik camiinde namazı kılınıp gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziye İçin
0543 580 03 74 Oğlu Sadettin
0541 488 79 83 Oğlu Metin
0542 605 38 07 Oğlu Tekin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun nur içinde yatsın inşAllah amin