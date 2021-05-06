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Münire Akkan 76 yaşında

Münire Akkan 76 yaşında
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Münire Akkan 76 yaşında,

Kızılcaoba mahallesinden merhum Mehmet ve İraz Çatalbaş ailesinin kızı, merhum İsmet Akkan'ın eşi, Fevzi Akkan'ın yengesi, Hayri, Sanayi esnaflarından Metin, Çetin Akkan, ve Özlem Karamanoğu kardeşlerin anneleri, Yakup, Nakşiye, merhume Meral, merhume Hatice ve Güllü Çatalbaş'ın ablası, çarşı esnafından Akif, Aykut, Gizem, Öğretmen Gökhan ve Cihan Akkan'ın babannesi Münire Akkan 76 yaşında vefat etmiştir. 

Cenazesi 7 Mayıs 2021 Cuma günü aile mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar

0535 380 15 41 oğlu Metin

0505 958 01 22 oğlu Hayri

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Münire Münire Akkan 76 Yaşında
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