banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Münevver Yüksek 63 yaşında,

Münevver Yüksek 63 yaşında,
Balik Dunyasi Reklam
banner43
Şeker Fabrikasından emekli Yaşar Yüksek'in eşi, çarşı esnaflarından Durdu Mehmet, Serdar ve Emre Yüksek kardeşlerin anneleri, Abdullah ve esnaftan İsmet Pürçüklü'nün kız kardeşi, Yaşar, Hatice, Münevver, Mevlüt ve Tuğba Yüksek'in babaanneleri Münevver Yüksek vefat etmiştir.
Cenazesi 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Gariplik Camiinde cenaze namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Yunus Emre mahallesi Örnek kentte okunacaktır.
Taziye için telefonlar :
0 541 908 09 99 eşi Yaşar Yüksek
0 544 373 49 49 oğlu Durdu Mehmet
0 546 886 76 98 oğlu Serdar
0 536 453 11 46 oğlu Emre
0 544 284 91 73 kardeşi Abdullah
0 507 385 73 46 kardeşi İsmet

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
MünevverYüksek63Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.