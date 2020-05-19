Münevver Yüksek 63 yaşında,

Şeker Fabrikasından emekli Yaşar Yüksek'in eşi, çarşı esnaflarından Durdu Mehmet, Serdar ve Emre Yüksek kardeşlerin anneleri, Abdullah ve esnaftan İsmet Pürçüklü'nün kız kardeşi, Yaşar, Hatice, Münevver, Mevlüt ve Tuğba Yüksek'in babaanneleri Münevver Yüksek vefat etmiştir.
Cenazesi 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Gariplik Camiinde cenaze namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Yunus Emre mahallesi Örnek kentte okunacaktır.
Taziye için telefonlar :
0 541 908 09 99 eşi Yaşar Yüksek
0 544 373 49 49 oğlu Durdu Mehmet
0 546 886 76 98 oğlu Serdar
0 536 453 11 46 oğlu Emre
0 544 284 91 73 kardeşi Abdullah
0 507 385 73 46 kardeşi İsmet
Cenazesi 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Gariplik Camiinde cenaze namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Yunus Emre mahallesi Örnek kentte okunacaktır.
Taziye için telefonlar :
0 541 908 09 99 eşi Yaşar Yüksek
0 544 373 49 49 oğlu Durdu Mehmet
0 546 886 76 98 oğlu Serdar
0 536 453 11 46 oğlu Emre
0 544 284 91 73 kardeşi Abdullah
0 507 385 73 46 kardeşi İsmet