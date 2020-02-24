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Münevver Aksoy 78 yaşında

Münevver Aksoy 78 yaşında
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Darende eşrafından rahmetli (Zincirkıran) Mehmet Dilekçi ve rahmetli Senem Dilekçi’nın kızı, Merhum Hacı Veli Dilekçi’nin ablası, Fadime Dilekçi Ekici, Feride Dilekçi Kaban ve Savaş Dilekçi Kasapoğlu’nun ablası Merhum İhsan Aksoy’un eşi, Gönül Çolak Mürüvvet Aksoy ve Meral Aksoy’un annesi, Hasan Çolak, Hasan Elgün ve Bekir Bayram’ın kayınvalidesi Münevver Aksoy 20 Şubat 2020 Perşembe günü  vefat etmiştir.
Taziye Telefon: Kızı Mürüvvet Aksoy 0 530 165 56 15


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Münevver Aksoy 78 Yaşında
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