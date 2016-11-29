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Mükremin Doğan

Güblüce mahallesinden Doğanlar kabilesinden merhum Ali ve Münüre Doğan’ın oğlu,

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Mükremin Doğan

            Güblüce mahallesinden Doğanlar kabilesinden merhum Ali ve Münüre Doğan’ın oğlu, Yusuf, Ali, Fatih, Münüre ve Rabiya kardeşlerin babası, Ahmet, Mehmet, Yakup, Hannen Mustafa, Ömer, Terzi Ekremin Doğan’ın abileri, merhum Ali Tahirgil ve Eyüp Ekici’nin kayınbiraderi, Sefa Yüzbaşı’nın kayınbabası, Yaşar Depdep ve merhum Erol Depdep’in eniştesi, Berber İsmet Yüzbaşı, Berber Gazi Yeleğen ve Hayati Zedeli’nin bacanağı, TKİ’den emekli Mükremin Doğan, vefat etmiştir.

            Kur’an’ı Kızılcaoba Mah. Kışla Cad. kendi hanesinde okunmaktadır.

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Mustafa Aytekin 3 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKÂNI CENNET OLSUN.

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Şerif Uzman 3 hafta önce

Merhuma Allah tan rahmet ,ailesine yakınlarına ve tümsevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı cennet olsun. Şerif Uzman-İst.

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Ismail gul 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin rabbim cennet iyle odullendirir inşAllah..

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lokantacı kadir akdaş ankara 3 hafta önce

merhum mükremin agbimize yüce Allahtan rahmet başta evlatları kardeşim yusuf ve damadı sefa nezdinde tüm aile eşrafına başsaglıgı ve sabırlar dilerim mekanı cennet olun inşAllah lokantacı kadir akdaş ankara

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 3 hafta önce

Merhum Mükremin Doğan bey efendiye cenabı Allahtan rahmet kederli ailesine sevenlerine tüm eş dost ve hısım akrabalarına baş sağlığı dilerim Mekanı cennet olsun.

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hamdi olgun 3 hafta önce

Merhuma Allah tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun.

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ibrahim 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin... mekanı cennet olsun

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Mesut Koprubasi 3 hafta önce

Mükremin Efendiye Allah'tan Rahmet Esine Evlatlarına Yakınlarına Sevenlerine Başsağlığı Dilerim. Mesut Koprubasi.

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