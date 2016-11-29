Güblüce mahallesinden Doğanlar kabilesinden merhum Ali ve Münüre Doğan’ın oğlu, Yusuf, Ali, Fatih, Münüre ve Rabiya kardeşlerin babası, Ahmet, Mehmet, Yakup, Hannen Mustafa, Ömer, Terzi Ekremin Doğan’ın abileri, merhum Ali Tahirgil ve Eyüp Ekici’nin kayınbiraderi, Sefa Yüzbaşı’nın kayınbabası, Yaşar Depdep ve merhum Erol Depdep’in eniştesi, Berber İsmet Yüzbaşı, Berber Gazi Yeleğen ve Hayati Zedeli’nin bacanağı, TKİ’den emekli Mükremin Doğan, vefat etmiştir.

Kur’an’ı Kızılcaoba Mah. Kışla Cad. kendi hanesinde okunmaktadır.