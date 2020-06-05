Muklise Şahin 72 yaşında Muklise Şahin 72 yaşında

Çiçek Mahallesinden merhum Nesimi ve merhume Gülkız Yıldırım ailesinin kızı, Güvercinlik Mahallesinden devlet hastanesinden emekli Tebernuş Şahin'in eşi, Mendufa, Figen, Gökşin, Funda ve Mehmet kardeşlerin annesi, Mehmet, Necip, Mükremin, Kadir, Salim Şahin kardeşlerin yengesi, Adil, Faruk, M.Ali, Reşit, Abidin ve Ertuğrul Yıldırım ile Hamiyet Türk'ün kız kardeşleri Muklise Şahin vefat etmiştir. Cenazesi 6 Haziran Cumartesi günü Çiçek Mahallesi merkez camiinde öğle namazına mütakip defnedilecektir. Taziyesi, Yunus Emre Mahalesi Karanfil apt.(a101arkasında)olacaktır.



Taziye için telefonlar;



Eşi Tebernuş Şahin: 0543 498 7835

Mükremin Şahin: 0542 422 4389

Yeğeni Kadir Şahin: 0543 516 4646