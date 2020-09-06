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Mukaddes Sabancı

Mukaddes Sabancı
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 Ağlıca köyünden Ali ve Lütfiye Kösen'in kızı Samittin Bekir Fuat ve Fazlı Kösen'in kardeşleri Barış , Dilek ve  Nazlı kardeşlerin anneleri Mukaddes Sabancı vefat etmiştir .Cenazesi öğle namazına müteakip Ağlıca köyünden defnedilecektir. Taziye Yeri aglıca köyü Samittin Köse tlf05322606679 Fuat köse 05336158246

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