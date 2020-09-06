Ağlıca köyünden Ali ve Lütfiye Kösen'in kızı Samittin Bekir Fuat ve Fazlı Kösen'in kardeşleri Barış , Dilek ve Nazlı kardeşlerin anneleri Mukaddes Sabancı vefat etmiştir .Cenazesi öğle namazına müteakip Ağlıca köyünden defnedilecektir. Taziye Yeri aglıca köyü Samittin Köse tlf05322606679 Fuat köse 05336158246
Mukaddes Sabancı
06 Eylül 2020 Pazar 13:18
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- ALLAH RAHMET EYLESİN