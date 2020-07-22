Müjgan Çelebi 67 yaşında,

Kızılcaoba mahallesinden Bekçi başı Bekir namı ile anılan Bekir ve Hatice Alpay ailesinin kızı, Hamit Çelebi'nin eşi, Mustafa ve Mehmet Alpay ablası, Ahmet Çelebi ve Miyase Şahin'i annesi, Müjgan Çelebi vefat etmiştir.
Cenazesi 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Gariplik Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar:
0 561 613 11 01 oğlu Ahmet Çelebi
0 536 693 67 58 kardeşi Mustafa Alpay
0 542 415 47 08 kardeşi Mehmet Alpay
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah