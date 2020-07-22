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Müjgan Çelebi 67 yaşında,

Müjgan Çelebi 67 yaşında,
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Kızılcaoba mahallesinden Bekçi başı Bekir namı ile anılan Bekir ve Hatice Alpay ailesinin kızı, Hamit Çelebi'nin eşi, Mustafa ve Mehmet Alpay ablası, Ahmet Çelebi ve Miyase Şahin'i annesi, Müjgan Çelebi vefat etmiştir.

Cenazesi 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Gariplik Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar:

0 561 613 11 01 oğlu Ahmet Çelebi

0 536 693 67 58 kardeşi Mustafa Alpay

0 542 415 47 08 kardeşi Mehmet Alpay


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Müjgan Çelebi 67 Yaşında
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Kadir Özkara 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Emine saykin Almanya 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Allah yakınlarına sabır versin inşAllah. Başınız sağolsun.

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Mikail özgen 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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HACI GÜNER-viyana 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin,mekani cennet olsun.

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 hafta önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Durmuş ÇOLAK 2 hafta önce

Rabbim rahmet eylesin.Mekanı Cennet olsun. Tüm yakınlarının başı sağ olsun inşaAllah.

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Emine saykin Almanya 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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Çetin Saykın Almanya 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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