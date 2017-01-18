Muhsin Marsak 75 yaşında

Köprübaşı mahallesinden Mahmut-Fatik Marsak ailesinin oğlu, İğde mahallesinden İsmail Karpınar’ın damadı, Durmuş, Mehmet ve Recep Marsak kardeşlerin âbisi, Hikmet, Mahmut, Gül, Ayşe, Fatma ve Nejlâ Marsak kardeşlerin babası, emekli imam Muhsin Marsak, 18/01/2017 günü ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i; Güneşli Mahallesi 2 Nolu Sağlık Ocağı civarı Marsaklar Ticaret üste kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
0 543 402 67 48; oğlu Mahmut,
0 544 385 88 71; oğlu Hikmet.