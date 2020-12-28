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Muhsin Kök

Muhsin Kök

Muhsin Kök
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Akbayır (Til) mahallesinden merhum Ahmet ve merhume Makbule Kök'ün oğlu, Ayşe Kök'ün eşi, Cuma, Hacı, Tahsin, Şeref, Kani, Sıddık, Hilmi, Nazlı Günay ve merhume Neziha Ulutaş'ın abileri, Mahmut Ahmet, Selman ve Ünzile kardeşlerin babası Muhsin Kök vefat etmiştir.

Cenazesi 29 Aralık 2020 Salı günü öğle namazına müteakip Akbayır mezarlığına defnedilecektir.

Taziye telefonları:

Oğlu Mahmut Ahmet: 0533 138 45 33

Oğlu Selman: 0544 877 79 93

Kardeşi Cuma: 0532 587 17 37

Kardeşi Hacı: 0552 293 46 46

Kardeşi Tahsin: 0544 603 93 77

Kardeşi Şeref: 0552 273 46 46

Kardeşi Kani: 0544 636 75 69

Kardeşi Sıddık: 0544 418 57 35

Kardeşi Hilmi: 0543 603 93 63


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