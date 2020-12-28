Akbayır (Til) mahallesinden merhum Ahmet ve merhume Makbule Kök'ün oğlu, Ayşe Kök'ün eşi, Cuma, Hacı, Tahsin, Şeref, Kani, Sıddık, Hilmi, Nazlı Günay ve merhume Neziha Ulutaş'ın abileri, Mahmut Ahmet, Selman ve Ünzile kardeşlerin babası Muhsin Kök vefat etmiştir.
Cenazesi 29 Aralık 2020 Salı günü öğle namazına müteakip Akbayır mezarlığına defnedilecektir.
Taziye telefonları:
Oğlu Mahmut Ahmet: 0533 138 45 33
Oğlu Selman: 0544 877 79 93
Kardeşi Cuma: 0532 587 17 37
Kardeşi Hacı: 0552 293 46 46
Kardeşi Tahsin: 0544 603 93 77
Kardeşi Şeref: 0552 273 46 46
Kardeşi Kani: 0544 636 75 69
Kardeşi Sıddık: 0544 418 57 35
Kardeşi Hilmi: 0543 603 93 63