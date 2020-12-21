Muhsin Kerek 56 yaşında

Doğan Mahallesi’nden merhum Ali ve merhume Saniye Kerek ailesinin oğlu; İbrahim, Rasim, Ramazan, Adnan, Mahmut ve Sezgin Kerek kardeşlerin kardeşi; Mükremin Dal, Muhittin Karagenç, Necip Doğan ve merhum Sezai Demir bacanakların kayınbiraderi; belediye meclis üyesi Şükrü Kerek’in amcasının oğlu; merhum Durmuş, Sefer ve Osman Kerek kardeşlerin yeğeni Muhsin Kerek vefat etmiştir. Cenazesi, 21 Aralık Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Doğan Mahallesi’nde defnedilecektir.

Taziye için telefon:

0541 246 4618 Mahmut Kerek

0542 890 9715 Rasim Kerek

0536 203 9366 İbrahim Kerek