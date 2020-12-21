Doğan Mahallesi’nden merhum Ali ve merhume Saniye Kerek ailesinin oğlu; İbrahim, Rasim, Ramazan, Adnan, Mahmut ve Sezgin Kerek kardeşlerin kardeşi; Mükremin Dal, Muhittin Karagenç, Necip Doğan ve merhum Sezai Demir bacanakların kayınbiraderi; belediye meclis üyesi Şükrü Kerek’in amcasının oğlu; merhum Durmuş, Sefer ve Osman Kerek kardeşlerin yeğeni Muhsin Kerek vefat etmiştir. Cenazesi, 21 Aralık Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Doğan Mahallesi’nde defnedilecektir.
Taziye için telefon:
0541 246 4618 Mahmut Kerek
0542 890 9715 Rasim Kerek
0536 203 9366 İbrahim Kerek
Muhsin Kerek 56 yaşında
21 Aralık 2020 Pazartesi 11:21
Doğan Mahallesi’nden merhum Ali ve merhume Saniye Kerek ailesinin oğlu; İbrahim, Rasim, Ramazan, Adnan, Mahmut ve Sezgin Kerek kardeşlerin kardeşi; Mükremin Dal, Muhittin Karagenç, Necip Doğan ve merhum Sezai Demir bacanakların kayınbiraderi; belediye meclis üyesi Şükrü Kerek’in amcasının oğlu; merhum Durmuş, Sefer ve Osman Kerek kardeşlerin yeğeni Muhsin Kerek vefat etmiştir. Cenazesi, 21 Aralık Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Doğan Mahallesi’nde defnedilecektir.
Rabbim mekanını cennet eylesin Allahım o gül cemaliyle mükafatlandırsın rabbim yakınlarına sabır versin Allahım rahmetiyle muamele etsin inşAllahh....aminn
Rabbim mekanını cennet eylesin Allahım o gül cemaliyle mükafatlandırsın rabbim yakınlarına sabır versin Allahım rahmetiyle muamele etsin inşAllahh....aminn
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim
Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Merhuma Allahtan rahmet kalanlarına sabırlar dilerim Rahmeti ile muamele buyursun Mekanı cennet olsun
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Rabbim mekanını cennet eylesin Allahım o gül cemaliyle mükafatlandırsın rabbim yakınlarına sabır versin Allahım rahmetiyle muamele etsin inşAllahh....aminn