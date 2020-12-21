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Muhsin Kerek 56 yaşında

Muhsin Kerek 56 yaşında
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Doğan Mahallesi’nden merhum Ali ve merhume Saniye Kerek ailesinin oğlu; İbrahim, Rasim, Ramazan, Adnan, Mahmut ve Sezgin Kerek kardeşlerin kardeşi; Mükremin Dal, Muhittin Karagenç, Necip Doğan ve merhum Sezai Demir bacanakların kayınbiraderi; belediye meclis üyesi Şükrü Kerek’in amcasının oğlu; merhum Durmuş, Sefer ve Osman Kerek kardeşlerin yeğeni Muhsin Kerek vefat etmiştir. Cenazesi, 21 Aralık Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Doğan Mahallesi’nde defnedilecektir.


Taziye için telefon:


0541 246 4618 Mahmut Kerek
0542 890 9715 Rasim Kerek
0536 203 9366 İbrahim Kerek


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Anahtar Kelimeler:
Muhsin Kerek 56 Yaşında
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Ertuğruı KEREK 9 saat önce

Rabbim mekanını cennet eylesin Allahım o gül cemaliyle mükafatlandırsın rabbim yakınlarına sabır versin Allahım rahmetiyle muamele etsin inşAllahh....aminn

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Ertuğruı KEREK 9 saat önce

Rabbim mekanını cennet eylesin Allahım o gül cemaliyle mükafatlandırsın rabbim yakınlarına sabır versin Allahım rahmetiyle muamele etsin inşAllahh....aminn

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Ertuğruı KEREK 9 saat önce

Rabbim mekanını cennet eylesin Allahım o gül cemaliyle mükafatlandırsın rabbim yakınlarına sabır versin Allahım rahmetiyle muamele etsin inşAllahh....aminn

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Ali Akarsu Istanbul 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Hamdi olgun 9 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Ebubekir KÜÇÜK 9 saat önce

Merhuma Allahtan rahmet kalanlarına sabırlar dilerim Rahmeti ile muamele buyursun Mekanı cennet olsun

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Niyazi CERİTLİ 9 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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DERVİŞ DOĞAN 8 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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