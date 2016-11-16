Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Muhlise Yüce 76 yaşında:

Bu haber kez okundu.

Muhlise Yüce 76 yaşında:

Kızılcaoba mahallesi Pişkinler kabilesinden merhum Zülküflü ve Elif Pişkin ailesinin kızı, Nuri Hocalar kabilesinden Ahmet Yüce’nin eşi, Cezaevi personeli Abdullah, Şeker Fabrikası personeli Mustafa ve Devlet Hastanesi personeli Murat Yüce ile Gönül Topsakal kardeşlerin annesi, Hamza Topsakal’ın kaynanası, Durdu Mehmet, Gani, Mehmet ve Bekir Pişkin kardeşlerin kardeşi, Sevim Keleşoğlu’nun ablası Muhlise Yüce 16 Kasım 2016 günü vefat etmiştir.

Cenazesi; 17 Kasım Perşembe günü, İkindi namazını müteakiben Ulu Cami’de namazı kılınıp Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur’anı ve Taziyesi; Yunus Emre mahallesi, Yıldız Kent-C Blok’ta kendi hanesinde okunacaktır.

Eşi Ahmet Yüce: 0541 729 40 89

Oğlu Abdullah Yüce: 0542 206 63 64

Oğlu Mustafa Yüce: 0542 402 95 65

Oğlu Murat Yüce    : 0505 803 78 46

Damadı Hamza Topsakal: 0545 764 84 60

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 1 ay önce

MERHUME MUHLİSE YÜCE HANIM EFENDİYE CENABI HAKKAN GANİ GANİ RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST AKRABALARINA VE EVLATLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM MEKANI CENNET TOPRAĞI BOL OLSUN..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet keleşoğlu 1 ay önce

Canım teyzem ALLAH rahmet eylesin mekanını cennet eylesin nur içinde yat inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Ayhan DUMLUPINAR / SAMSUN 1 ay önce

Sen her şeye kadirsin; bizler aciziz. Başlangıcından bu güne kadar niceleri bu âleme geldiler ve gittiler. İşte bu kulun da öbür âleme göç etti. Bizim dualarımıza, senin de rahmetine ve bağışlanmana muhtaç. Sen onu rahmetinle kucakla; makamını cennet eyle, geride kalan yakınlarına sabır ver ya Rabbi. Ölümü Hayatımızda Hissedelim başınız Sağ olsun. Ayhan DUMLUPINAR / SAMSUN

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
bahattin erten 1 ay önce

Allah mekanını cennet eylesin inşaAllah . kalanlasa sabır versin rabbim.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
mustafa DAVDAV elazığ 1 ay önce

cenabı ALLAH rahmet etsin mekanı cennet olur inşAllah ahmet abimin ve mustafa arkadaşımın başı sağolsun ALLAH sabırlar versin

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Ömer topsakal 1 ay önce

Canım meleğim ananem mekanı cennet olsun güzel Allahim nur icinde dergahina kabul eder inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
selçuk sinan ankara 1 ay önce

merhume muhlise teyzeye Allahtan rahmet kederli ailesine başta abdullah abi mustafa ve murat kardeşime sabırlar versin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ASLANKRAL 1 ay önce

İnna Lillahi Ve İnna İleyhi Raciun Allah rahmet eylesin

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Tüm Yorumlar

banner27

banner29