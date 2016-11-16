Muhlise Yüce 76 yaşında:

Kızılcaoba mahallesi Pişkinler kabilesinden merhum Zülküflü ve Elif Pişkin ailesinin kızı, Nuri Hocalar kabilesinden Ahmet Yüce’nin eşi, Cezaevi personeli Abdullah, Şeker Fabrikası personeli Mustafa ve Devlet Hastanesi personeli Murat Yüce ile Gönül Topsakal kardeşlerin annesi, Hamza Topsakal’ın kaynanası, Durdu Mehmet, Gani, Mehmet ve Bekir Pişkin kardeşlerin kardeşi, Sevim Keleşoğlu’nun ablası Muhlise Yüce 16 Kasım 2016 günü vefat etmiştir.
Cenazesi; 17 Kasım Perşembe günü, İkindi namazını müteakiben Ulu Cami’de namazı kılınıp Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur’anı ve Taziyesi; Yunus Emre mahallesi, Yıldız Kent-C Blok’ta kendi hanesinde okunacaktır.
Eşi Ahmet Yüce: 0541 729 40 89
Oğlu Abdullah Yüce: 0542 206 63 64
Oğlu Mustafa Yüce: 0542 402 95 65
Oğlu Murat Yüce : 0505 803 78 46
Damadı Hamza Topsakal: 0545 764 84 60
MERHUME MUHLİSE YÜCE HANIM EFENDİYE CENABI HAKKAN GANİ GANİ RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST AKRABALARINA VE EVLATLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM MEKANI CENNET TOPRAĞI BOL OLSUN..