Muhlise Yinanç 79 yaşında

Merhum Mustafa ve Hatice Özcan ailesinin kızı, merhum Hacı Osman Yinanç’ın eşi, Fazilet, Musa, Güler, Mustafa, Ülger, Ahmet, Ülkü kardeşlerin anneleri, Hasan Evcek, Zeki Altun, Abidin Kurt ve Zihni Tatlı bacanakların kayınvalidesi, Muhlise Yinanç vefat etmiştir.
Cenazesi 24 Temmuz 2020 Cuma günü öğle namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir.
Taziye için telefonlar:
0 542 206 54 88 oğlu Ahmet,
0 543 503 23 00 oğlu Mustafa,
0 536 836 02 52 oğlu Musa.
Merhum muhlise ablama Allahdan rahmet evlatlarına damatlarına yeğenlerine torunlarına ve sevenlerine muhterem arkadaşım musa nezdinde baş sağlığı dilerim merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah