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Muhlise Yinanç 79 yaşında

Muhlise Yinanç 79 yaşında
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Merhum Mustafa ve Hatice Özcan ailesinin kızı, merhum Hacı Osman Yinanç’ın eşi, Fazilet, Musa, Güler, Mustafa, Ülger, Ahmet, Ülkü kardeşlerin anneleri, Hasan Evcek, Zeki Altun, Abidin Kurt ve Zihni Tatlı bacanakların kayınvalidesi, Muhlise Yinanç vefat etmiştir.

Cenazesi 24 Temmuz 2020 Cuma günü öğle namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir.

Taziye için telefonlar:

0 542 206 54 88 oğlu Ahmet,

0 543 503 23 00 oğlu Mustafa,

0 536 836 02 52 oğlu Musa.


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Muhlise Yinanç 79 Yaşında
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Hamza Topsakal 2 hafta önce

Merhum muhlise ablama Allahdan rahmet evlatlarına damatlarına yeğenlerine torunlarına ve sevenlerine muhterem arkadaşım musa nezdinde baş sağlığı dilerim merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 hafta önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Hamdi olgun 2 hafta önce

Merhumeye Allahtan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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DERVİŞ DOĞAN 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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halil köker 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Sadi Cinal 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağolsun

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Mustafa TURAN 2 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN.

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Kadir Özkara 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Yakınlarına başsağlığı diliyorum

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