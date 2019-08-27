Güneşli Mahallesinden merhume Berber Cik durdu dede ve Merhume zekeriya dedenin kızı Rahmetli Rauf Kayran'ın eşi Samit'tin, Zeki, Mahmut Kayıran Hatice, Zeliha, Meliha kardeşlerin anneleri Muhlise Kayıran vefat etmiştir.cenazesi 28/08/2019 Çarşamba günü Afşin ulu camiisinden öğle namazına müteakip elbistan Asr Mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i Afşin Kale Mahallesinde Battal Gazi Camii yanında kendi hanesinde okunacaktır.
İrtibat:
0541 415 20 65 (oğlu Samittin KAYIRAN)
0543 311 96 20 (oğlu Mahmut KAYIRAN)
0541 762 34 00 (torunu Mehmet KAYIRAN)
Muhlise Kayıran 90 Yaşında
Muhlise Kayıran 90 Yaşında
27 Ağustos 2019 Salı 10:58
Güneşli Mahallesinden merhume Berber Cik durdu dede ve Merhume zekeriya dedenin kızı Rahmetli Rauf Kayran'ın eşi Samit'tin, Zeki, Mahmut Kayıran Hatice, Zeliha, Meliha kardeşlerin anneleri Muhlise Kayıran vefat etmiştir.cenazesi 28/08/2019 Çarşamba günü Afşin ulu camiisinden öğle namazına müteakip elbistan Asr Mezarlığına defnedilecektir.
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun rabbim ailesine sabir versin inşaAllah
Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm sevenlerine sabırı celil ihsan eylesin.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekānı cennet olsun.
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.