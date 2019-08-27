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Muhlise Kayıran 90 Yaşında

Muhlise Kayıran 90 Yaşında

Muhlise Kayıran 90 Yaşında
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Güneşli Mahallesinden merhume Berber Cik durdu dede ve Merhume zekeriya dedenin kızı Rahmetli Rauf Kayran'ın eşi Samit'tin, Zeki, Mahmut Kayıran Hatice, Zeliha, Meliha kardeşlerin anneleri Muhlise Kayıran vefat etmiştir.cenazesi 28/08/2019 Çarşamba günü Afşin ulu camiisinden öğle namazına müteakip elbistan Asr Mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i Afşin Kale Mahallesinde Battal Gazi Camii yanında kendi hanesinde okunacaktır.
İrtibat:
0541 415 20 65 (oğlu Samittin KAYIRAN)
0543 311 96 20 (oğlu Mahmut KAYIRAN)
0541 762 34 00 (torunu Mehmet KAYIRAN)

 


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Bahittin Saykın ALMANYA 7 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Mehmet pamir (izmir) 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun rabbim ailesine sabir versin inşaAllah

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Mehmet Aksoy 6 saat önce

Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm sevenlerine sabırı celil ihsan eylesin.

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Adem kanci 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Hacı Durdu CEHİZ 5 saat önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Hamdi olgun 5 saat önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Çetin Saykın Almanya 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekānı cennet olsun.

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