Karahüyük mahallesinden merhum Musa Beştepe'nin hanımı, Şerafettin, Murtaza, Bedrettin, Cemal, İdris, Feramuz, Rukkan, Mustafa ve Ruşen Beştepe kardeşlerin annesi vefat etmiştir.
Muhlise Beştepe
27 Ağustos 2020 Perşembe 14:53
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Anahtar Kelimeler:Muhlise Beştepe
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