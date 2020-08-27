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Muhlise Beştepe

Muhlise Beştepe
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 Karahüyük mahallesinden merhum Musa Beştepe'nin hanımı, Şerafettin, Murtaza, Bedrettin, Cemal, İdris, Feramuz, Rukkan, Mustafa ve Ruşen Beştepe kardeşlerin annesi vefat etmiştir.

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Muhlise Beştepe
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Sait anteplioglu 32 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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