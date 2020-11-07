Muhittin Yücel 84 yaşında

Darende Yenice mahallesinden olup Elbistan’da uzun yıllar esnaflık yapan, çarşı esnaflarından Mustafa, AEL emeklisi Fikret, Gülcan ve Sebahat kardeşlerin babası, Halim Yücel ve Alaattin Aytaç’ın kayınbabaları, esnaflardan Hulusi, Mustafa ve Yusuf Yücel kardeşlerin amcaları Muhittin Yücel, 7 Kasım 2020 Cumartesi günü vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Ulu Camii’nde cenaze namazı kılınarak Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Orhangazi Mahallesi Shell petrol karşısı Ertuğrul Gazi İlkokulu yanı kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0542 734 6208 ; oğlu Mustafa Yücel,

0545 663 6263 ; oğlu Fikret Yücel.