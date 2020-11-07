banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Muhittin Yücel 84 yaşında

Muhittin Yücel 84 yaşında
banner17

Darende Yenice mahallesinden olup Elbistan’da uzun yıllar esnaflık yapan, çarşı esnaflarından Mustafa, AEL emeklisi Fikret, Gülcan ve Sebahat kardeşlerin babası, Halim Yücel ve Alaattin Aytaç’ın kayınbabaları, esnaflardan Hulusi, Mustafa ve Yusuf Yücel kardeşlerin amcaları Muhittin Yücel, 7 Kasım 2020 Cumartesi günü vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Ulu Camii’nde cenaze namazı kılınarak Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Orhangazi Mahallesi Shell petrol karşısı Ertuğrul Gazi İlkokulu yanı kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
0542 734 6208 ; oğlu Mustafa Yücel,
0545 663 6263 ; oğlu Fikret Yücel.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Muhittin Yücel 84 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.