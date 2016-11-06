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Muhittin Kurt;

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Muhittin Kurt;
Karaelbistan mahallesinden merhum Cuma ve Ayşe Kurt ailesinin oğlu, İbrahim Kurt ve Durdu Er'in kardeşi,  Hasan Er'in eniştesi, Cuma, Mehmet, Mustafa, Kemal ve Hacer Kurt'un babası, Muhittin Kurt 06 Kasım 2016 pazar günü vefat etmiştir. 
Kuran-ı Kerim'i Karaelbistan mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar: 0 543 203 92 40 oğlu Mustafa, 0 544 528 71 18 oğlu Mehmet
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MEHMET GÜNEŞ [tedaş] 2 ay önce

MERHUM MUHİTTİN KURT EFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

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mevlüt akın 2 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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Mustafa kurt sakarya akyazi 2 ay önce

Allah rahmet eylesin yakınlarına sabırlar versin

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Ahmet Arzu 2 ay önce

Değerli ağabeyimize Allahtan rahmet kedeli ailesine sabırlar dilerim mekanın cennet olsun peyğamber efendimizle komşu olursun inşaAllah Allah rahmet eylesin

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Mustafa alpay (suudiarabistan) 2 ay önce

Merhuma yüce Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar dilerim mekanı cennet olsun

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mahmut potuk 2 ay önce

Allah Rahmet eylesin. Ailesinin başı sağolsun

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Yusuf Konak 2 ay önce

muhittin kardeşimize Allahtan rahmet,kederli ailesine başsaglıgı dilerim.
AEL Emeklisi Malatya

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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