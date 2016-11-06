Taziye için telefonlar: 0 543 203 92 40 oğlu Mustafa, 0 544 528 71 18 oğlu Mehmet
Muhittin Kurt;
06 Kasım 2016 Pazar 21:11
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Taziye için telefonlar: 0 543 203 92 40 oğlu Mustafa, 0 544 528 71 18 oğlu Mehmet
06 Kasım 2016 Pazar 21:11
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ALLAH rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin yakınlarına sabırlar versin
Değerli ağabeyimize Allahtan rahmet kedeli ailesine sabırlar dilerim mekanın cennet olsun peyğamber efendimizle komşu olursun inşaAllah Allah rahmet eylesin
Merhuma yüce Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar dilerim mekanı cennet olsun
Allah Rahmet eylesin. Ailesinin başı sağolsun
muhittin kardeşimize Allahtan rahmet,kederli ailesine başsaglıgı dilerim.
AEL Emeklisi Malatya
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya
MERHUM MUHİTTİN KURT EFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.