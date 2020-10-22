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Muhittin Koyun 77 yaşında

Muhittin Koyun 77 yaşında
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Kabaktepe Mahallesi’nden Küçük Ali ve Döne Koyun ailesinin oğlu, Adem, Cuma, Elif, Fadime, Hacer, Hilal ve Hatice kardeşlerin babası Muhittin Koyun vefat etmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi’nde oğlu Cuma Koyun’un evinde okunacaktır.


Taziye için telefonlar:


0532 254 2399 oğlu Adem


0544 212 5894 oğlu Cuma


Yerel Manşetler
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Muhittin Koyun 77 Yaşında
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