Kabaktepe Mahallesi’nden Küçük Ali ve Döne Koyun ailesinin oğlu, Adem, Cuma, Elif, Fadime, Hacer, Hilal ve Hatice kardeşlerin babası Muhittin Koyun vefat etmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi’nde oğlu Cuma Koyun’un evinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0532 254 2399 oğlu Adem
0544 212 5894 oğlu Cuma
Muhittin Koyun 77 yaşında
22 Ekim 2020 Perşembe 12:10
Kabaktepe Mahallesi’nden Küçük Ali ve Döne Koyun ailesinin oğlu, Adem, Cuma, Elif, Fadime, Hacer, Hilal ve Hatice kardeşlerin babası Muhittin Koyun vefat etmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi’nde oğlu Cuma Koyun’un evinde okunacaktır.
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:Muhittin Koyun 77 Yaşında
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.