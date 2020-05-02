Muhittin Doğan 86 yaşında
02 Mayıs 2020 Cumartesi 18:29
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun
ALLAH rahmet eylesin
Merhuma Allah'dan rahmet ve mağfiret, Doğan Ailesi'ne başsağlığı ve sabırlar dilerim.İbrahim Gövcecik, Hollanda
Allah rahmet eylesin, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun.
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Merhuma Allah rahmet etsin mekânı cenneti âlâ olsun Allahım merhametiyle yargilasın Allahım yakınlarına ve sevenlerine sabırlar versin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun