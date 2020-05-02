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Muhittin Doğan 86 yaşında

Muhittin Doğan 86 yaşında
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Güneşli mahallesinden Çorbacılar kabilesinden merhum Hacı Ahmet ve merhume Gülķız Doğan ailesinin oğlu,  merhum berber Hacı,  İbrahim, merhume Bedriye ve merhum Mehmet Doğan'ın kardeşi, Hacı Ali,  Ali Rıza,  Derya ve Fatih Doğan kardeşlerin dayısı,  Muhittin Doğan 02 Mayıs 2020 Cumartesi günü vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazına müteakiben Pınarbaşı mezarlığında cenaze namazı kılınarak Pınarbaşı mezarlığına defnedilecektir.Taziye için telefonlar 
0 533 252 99 76 Hacı Ali Doğan 
0 543 760 22 64
Alırıza Doğan 
0 542 520 74 74 Derya Doğan 
0 544 222 18 28 Fatih Doğan

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Sait anteplioglu 21 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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Sait anteplioglu 21 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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Fransa 20 saat önce

ALLAH rahmet eylesin

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İbrahim Gövcecik 20 saat önce

Merhuma Allah'dan rahmet ve mağfiret, Doğan Ailesi'ne başsağlığı ve sabırlar dilerim.İbrahim Gövcecik, Hollanda

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Rahmi Güllü 20 saat önce

Allah rahmet eylesin, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun.

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Bahittin Saykın ALMANYA 19 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Muharrem GÜLBAY 19 saat önce

Merhuma Allah rahmet etsin mekânı cenneti âlâ olsun Allahım merhametiyle yargilasın Allahım yakınlarına ve sevenlerine sabırlar versin

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Ali Akarsu İstanbul 19 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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