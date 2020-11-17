Muharrem Sarıyer 60 yaşında

Hamitoğulları kabilesinden, merhum Mevlüt ve Rabia Sarıyer ailesinin oğlu, Aişe Sarıyer’in eşi, Eda, Mevlüt, Caner Sarıyer kardeşlerin babası, Mükerrem Yalcın, Nilgün, Hasan, Müklise Sarıyer kardeşlerin kardeşi, merhum Mehmet Sarıyer, merhum Hacı, Alaaddin, Nafiye Cengizler, F.Yılmaz, Mehmet, Şükriye Cengizler’in yeğenleri, Ahmet Yalçın’ın kayınbiraderi Muharrem Sarıyer vefat etmiştir.
Cenazesi 17 Kasım Salı günü öğle namazını müteakip Pınarbaşı Camii’nde kılınarak Pınarbaşı Mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar:
0 546 235 46 46 oğlu Mevlüt Sarıyer,
0 546 221 09 24 oğlu Caner Sarıyer.