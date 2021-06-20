Muharrem Kurt 72 yaşında

Kışla Mahallesi’nden Sakallı Hüseyin namı ile bilinen Hüseyin Kurt’un oğlu, Nazım, Cemil, Hüseyin, Ahmet ve Salih Kurt kardeşlerin babası; Kadir Mengeç ve Halit Ünsal bacanakların kayınbabası; emekli imam Mehmet ve Yarım Ağa oğlu Mehmet Kurt’un amcaoğlu Muharrem Kurt vefat etmiştir. Cenazesi, 20 Haziran Pazar günü ikindi namazına müteakip Esentepe Veysel Karani Cami’inde namazı kılınarak Esentepe Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Doğan Maden Sitesi A-9 Blok’taki kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0543 295 2194 oğlu Cemil

0543 585 3507 oğlu Salih.