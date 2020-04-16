Merhum Celalı Hüseyin ve Melek Kimsesiz ailesinin oğlu, merhum Şaban, Yaşar ve Fadime, Remzi, Mehmet ve Gül kardeşlerin kardeşi, merhum Hüseyin ve Münire Sağ’ın damadı, Yaşar, Hasan, Mustafa, Mehmet Sağ ve Fevzi Köseoğlu’nun eniştesi, Servet Kimsesiz’in eşi, çarşı esnafından berber Fatih, milli eğitim müdürlüğünün personeli Melek, Birsen ve Gamze kardeşlerin babası, çarşı esnafından tabelacı Ali İhsan Nacar, çarşı esnafından kebapçı Ali Kara ve Beycan Türk’ün kayınbabası, eski oba taksicisi Muharrem Kimsesiz vefat etmiştir.

Cenazesi 17 Nisan 2020 Cuma öğle namazına müteakip defnedilecek.

Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba Mahallesi Murat Caddesi Şahika Apartmanında okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

Oğlu Fatih: 0 535 658 81 1 1

Damadı Ali İhsan Nacar: 0 546 626 16 48

Damadı Ali Kara : 0 545 492 36 19

Damadı Beycan Türk : 0 541 526 83 89