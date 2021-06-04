Ağlıca Mahallesi’nden Cengiz ve Navruz Köse ailesinin oğlu, Mehmet Ali Köse ile Sami, Hüseyin, Hakim, Ümit ve Aydın Paracı’nın yeğeni, Hüseyin Kaan ve Kutluhan Köse'nin amcasının oğlu Muhammed Talha Köse vefat etmiştir. Cenazesi, 4 Haziran Cuma günü ikindi namazı sonrası Ulu Cami’inde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi Alptuğ Sokak’ta kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0554 346 5112 amcası Mehmet Ali Köse

0546 890 9392 amcası Hüseyin Kaan Köse