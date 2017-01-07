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Muhammed Çelik 45 yaşında

Ceyhan mahallesinden Ahmet ve Bahar Çelik ailesinin oğlu

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Muhammed Çelik 45 yaşında

Ceyhan mahallesinden Ahmet ve Bahar Çelik ailesinin oğlu, Hurşit Kuş’un damadı, Erdoğan ve Erhan Çelik kardeşlerin abisi, Ahmet, Özcan, Umut, Esra ve Eda Çelik kardeşlerin babası, Muhammed Çelik, ani bir kalp krizi sonucu 6 Ocak 2017 Cuma günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Ceyhan Mahallesi Ulu Camii yukarısı kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 538 897 93 14 oğlu Özcan,

0 534 209 45 02 oğlu Ahmet,

0 538 781 40 70 kardeşi Erhan

0 536 729 20 11 amcaoğlu Mustafa.

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Sükrü Ilhan Almanya 54 dakika önce

Allah Rahmet eylesin,ailesinin basi sag olsun.
Allah cc sabirlar Ihsan eylesin!
Mekanni Cennet olsun InsAllah!!

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