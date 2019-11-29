Nakipoğulları Kabilesinden Merhum Hamit-Nadire Ketizmen’in kızı, merhum emekli öğretmen Remzi Sinan ın eşi, merhum Şirahbil Ketizmen, merhum Namık Ketizmen, merhum Sait Ketizmen, merhum Azize Köker, merhum Müveddet Nakipoğlu’nun kardeşi,emekli öğretmen Muammer Sinan 89 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi 30 Kasım 2019 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Ankara Karşıyaka mezarlığına defnedilecektir. Kuranı Ankara’da okunacaktır.
Taziye için tel: 0 532 416 52 11 Nüvit Nakipoğlu yeğeni
0 505 313 07 41 Muammer Ketizmen yeğeni S
0 524 964 89 46 Hakkı Ketizmen yeğeni