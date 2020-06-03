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Miktat Yılmaz

Miktat Yılmaz
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Aslen Kalaycıklı olup Esentepe Mahallesinde ikamet eden, merhum Nuri ve Yeter Yılmaz ailesinin oğlu, Hıdır, Ali, Ahmet ve Bekir Yılmaz Cennet Doğan ve Ceyhan Kurt kardeşlerin abisi. Menderes, Yüksel, Gülten ve Elif kardeşlerin babası, Dilaver Yılmaz ve Hamza Evliya bacanakların kayınpederi, Hülya ve Fatih Yılmaz’ın dedeleri Mikdat Yılmaz vefat etmiştir.  Cenaze namazı 3 Haziran 2020 günü Esentepe Mahallesi Yeşilova Camiinde kalınarak, gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için:
0552 309 8816 oğlu Yüksel
0538 957 4568 oğlu Menderes

 


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Ali Akarsu İstanbul 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Bilal sönmez 9 saat önce

Allah rahmet eylesin

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HÜSEYİN ÖNAT 9 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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Ökkaş Saatçı 7 saat önce

Allah rahmet eylesin.

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Hacı Durdu CEHİZ 6 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Mikail özgen 5 saat önce

Allah rahmet eylesin

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Bahittin Saykın ALMANYA 5 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Çetin Saykın Almanya 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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