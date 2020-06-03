Miktat Yılmaz

Aslen Kalaycıklı olup Esentepe Mahallesinde ikamet eden, merhum Nuri ve Yeter Yılmaz ailesinin oğlu, Hıdır, Ali, Ahmet ve Bekir Yılmaz Cennet Doğan ve Ceyhan Kurt kardeşlerin abisi. Menderes, Yüksel, Gülten ve Elif kardeşlerin babası, Dilaver Yılmaz ve Hamza Evliya bacanakların kayınpederi, Hülya ve Fatih Yılmaz’ın dedeleri Mikdat Yılmaz vefat etmiştir. Cenaze namazı 3 Haziran 2020 günü Esentepe Mahallesi Yeşilova Camiinde kalınarak, gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için:

0552 309 8816 oğlu Yüksel

0538 957 4568 oğlu Menderes