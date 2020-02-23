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Mikail Çoban 52 yaşında

Mikail Çoban 52 yaşında
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Demircilik Mahallesinden Besey ve Hacı Çoban ailesinin oğlu, Ali Çoban'ın damadı, İsmail, Bülent, Kemal, Zühre, Aynur, Gülsen ve Fatoş kardeşlerin kardeşi, Orhan ve Hazal Kardeşlerin babası, Tayfun Karagöz'ün kayınbabası Mikail Çoban ani bir kalp krizi sonucu 22 şubat 2020 cumartesi günü vefat etmiştir.         .
Kuran-ı Kerimi Kümbet mahallesi Manas caddesi Düzenli Sokak Baba apartmanı(İspir emek inşaat arkasında) kendi hanesinde okunmaktadır. 
24 şubat 2020 pazartesi günü Elbistan Cem Evinde saat 12-13 arası 3 yemeği verilecektir. 
Taziye için telefonlar 
0545 875 94 82 kardeşi Bülent
0553 575 21 97 oğlu Orhan

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