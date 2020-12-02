Karaelbistan mahallesinden merhum Cemal Kurt’un eşi, Hacı Osman, Ekrem, merhum Hakan, Mesut, Mehmet Kurt anneleri, merhum Zakire Gül, Aynur Ünsal ve Fatma Köleli kardeşlerin annesi, Şükrü Gül, İbrahim Ünsal ve Fatih Köleli’nin kayınvalidesi Meysere Kurt vefat etmiştir. Cenazesi 02 Kasım 2020 tarihinde ikindi namazına müteakiben Karaelbistan aile mezarlığına cenazesi kılınacaktır. Kur’an-ı Kerim’i Karaelbistan mahallesi hastane kavşağı karşısı kendi hanelerinde okunacaktır.
Taziye için oğulları:
Hacı Osman Kurt: 0544 583 84 89
Ekrem Kurt: 0541 427 0456
Mesut Kurt: 0542 697 32 44
Mehmet Kurt: 0541 275 3115
Meysere Kurt 82 yaşında
02 Aralık 2020 Çarşamba 13:58
Karaelbistan mahallesinden merhum Cemal Kurt’un eşi, Hacı Osman, Ekrem, merhum Hakan, Mesut, Mehmet Kurt anneleri, merhum Zakire Gül, Aynur Ünsal ve Fatma Köleli kardeşlerin annesi, Şükrü Gül, İbrahim Ünsal ve Fatih Köleli’nin kayınvalidesi Meysere Kurt vefat etmiştir. Cenazesi 02 Kasım 2020 tarihinde ikindi namazına müteakiben Karaelbistan aile mezarlığına cenazesi kılınacaktır. Kur’an-ı Kerim’i Karaelbistan mahallesi hastane kavşağı karşısı kendi hanelerinde okunacaktır.
Allah Rahmet eylesin mekanın cennet olsun yakınlarının başı sağ olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim
Merhum hanımefendiye Allah'tan rahmet,Kurt ailesi bireylerine akraba ve sevenlerine başsağlığı dilerim.mekanı cennet olsun
Merhumeye ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun