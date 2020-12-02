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Meysere Kurt 82 yaşında

Meysere Kurt 82 yaşında
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Karaelbistan mahallesinden merhum Cemal Kurt’un eşi, Hacı Osman, Ekrem, merhum Hakan, Mesut, Mehmet Kurt anneleri, merhum Zakire Gül, Aynur Ünsal ve Fatma Köleli kardeşlerin annesi, Şükrü Gül, İbrahim Ünsal ve Fatih Köleli’nin kayınvalidesi Meysere Kurt vefat etmiştir. Cenazesi 02 Kasım 2020 tarihinde ikindi namazına müteakiben Karaelbistan aile mezarlığına cenazesi kılınacaktır. Kur’an-ı Kerim’i Karaelbistan mahallesi hastane kavşağı karşısı kendi hanelerinde okunacaktır.


Taziye için oğulları:
Hacı Osman Kurt: 0544 583 84 89
Ekrem Kurt: 0541 427 0456
Mesut Kurt: 0542 697 32 44
Mehmet Kurt: 0541 275 3115


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Meysere Kurt 82 Yaşında
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ADEM KANCI 11 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Feyzi Bilen 10 saat önce

Allah Rahmet eylesin mekanın cennet olsun yakınlarının başı sağ olsun.

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Ali Akarsu Istanbul 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Atıf Nakiboğlu ( Didim) 10 saat önce

Merhum hanımefendiye Allah'tan rahmet,Kurt ailesi bireylerine akraba ve sevenlerine başsağlığı dilerim.mekanı cennet olsun

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İrfan YILMAZ- İstanbul 10 saat önce

Merhumeye ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Hamdi olgun 10 saat önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Rahmi Güllü 10 saat önce

Allah rahmet eylesin, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun.

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Yılmaz kalkan 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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