banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Meyse Ölker 61 yaşında,

Meyse Ölker 61 yaşında,
banner17
banner43

Büyükyapalak mahallesi Osman ağlar kabilesinden Halil Ülger'in kızı, Bedirler kabilesinden Adil Ölker'in eşi, İlhan, Sezer, Engin, Enver, Savaş, Dilber, Nevin ve Umay Ölker kardeşlerin annesi, Fettah, H.İbrahim ve H.Bayram'ın kız kardeşleri, Meyse Ölker 14 Eylül 2020 Pazartesi günü vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Taziyesi Orhangazi mahallesi Tontuş Sokak'ta kendi hanesinde olacaktır.
Taziye için telefonlar :
0 553 080 53 46 oğlu İlhan Ölker
0 543 632 26 16 kardeşi Fettah Ülger
0 539 937 74 68 kardeşi H.Bayram Ülger


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Meyse Ölker 61 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Sait anteplioglu 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Cuma Kılınç 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet şimşek 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)