Büyükyapalak mahallesi Osman ağlar kabilesinden Halil Ülger'in kızı, Bedirler kabilesinden Adil Ölker'in eşi, İlhan, Sezer, Engin, Enver, Savaş, Dilber, Nevin ve Umay Ölker kardeşlerin annesi, Fettah, H.İbrahim ve H.Bayram'ın kız kardeşleri, Meyse Ölker 14 Eylül 2020 Pazartesi günü vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Taziyesi Orhangazi mahallesi Tontuş Sokak'ta kendi hanesinde olacaktır.
Taziye için telefonlar :
0 553 080 53 46 oğlu İlhan Ölker
0 543 632 26 16 kardeşi Fettah Ülger
0 539 937 74 68 kardeşi H.Bayram Ülger
Meyse Ölker 61 yaşında,
14 Eylül 2020 Pazartesi 12:17
Büyükyapalak mahallesi Osman ağlar kabilesinden Halil Ülger'in kızı, Bedirler kabilesinden Adil Ölker'in eşi, İlhan, Sezer, Engin, Enver, Savaş, Dilber, Nevin ve Umay Ölker kardeşlerin annesi, Fettah, H.İbrahim ve H.Bayram'ın kız kardeşleri, Meyse Ölker 14 Eylül 2020 Pazartesi günü vefat etmiştir.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun