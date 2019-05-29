Meyse Ödemiş 89 yaşında;

Eldelek mahallesinden merhum Mıstık Ödemiş’in eşi, Nurten, Cuma, Nuran, Bekir ve Hacı Ödemiş kardeşlerin annesi, Mustafa Tatar ve Hikmet Sarıçiçek’in kayınvalideleri, Meyse Ödemiş 28 Mayıs 2019 Salı günü vefat etmiştir.
Cenazesi 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü Eldelek Mahallesi camiinde ikindi namazını müteakiben namazı kılınarak Eldelek Mahallesi Asri Mezarlığına defnedilecektir.
Kuranı Kerimi Eldelek Mahallesi kendi hanelerinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 543 556 34 72 oğlu Cuma
0 539 407 41 85 oğlu Bekir