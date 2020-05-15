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Mevlüt Türk 86 yaşında

Mevlüt Türk 86 yaşında
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Izgın mahallesinden Bekir ve Ayşe Türk ailesinin oğlu, Fevzi, Kazım, Hayat, Sahriye ve Ayşe Türk kardeşlerin babası, Durdu Türk ve Hamza Türk'ün kardeşi, Bilal Söğüt ve Süleyman Çirkin'in kayınbabası, Mevlüt Türk 14 Mayıs 2020 Perşembe günü vefat etmiştir.Kur'an-ı Kerim'i kendi hanesinde okunmaktadır.

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