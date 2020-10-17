Mevlüt Sağ 46 yaşında

Merhum Ferhat ve Hatice Sağ ailesinin oğlu çarşı esnaflarından Atilla Sağ’ın ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Dilek Otlutepe’nin kardeşi, hastane personeli Mehtap Sağ’ın eşi, Erdem, Furkan ve Batuhan kardeşlerin babası, EÜAŞ personellerinden Tahir Sevin’in yeğeni, İğde Mahallesinden Hasan Marangoz’un damadı, Ali, Mehmet, Süleyman Marangoz, Serap Ayat, Müslime Saykın kardeşlerin eniştesi, Halil Ayat ve Abdulkadir Saykın bacanakların bacanağı, BİLSEM öğretmenlerinden Cuma Otlutepe’nin kayınbiraderi TOKİ Şehit Er Levent Kuşoğlu İlkokulu öğretmenlerinden Mevlüt Sağ vefat etmiştir. Cenazesi 17 Ekim Cumartesi günü öğle namazına müteakiben Gariplik Camiinde kılınıp Gariplik Mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Pınarbaşı Mahallesi Bahçeşehir Konutları kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0546 468 5501 ağabeyi Atilla Sağ

0541 412 5292 kayınbiraderi Cuma Otlutepe