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Mevlüt Özdemir 82 yaşında

Mevlüt Özdemir 82 yaşında
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Aslen Onikişubat Topçalı mahallesinden olup Onikişubat Vadi mahallesinde ikamet eden Abdulkadir, Mehmet ve AK Parti Milletvekili Sayın Ahmet Özdemir’in kardeşlerin babası babası Mevlüt Özdemir 28 Kasım 2020 Cumartesi günü vefat etmiştir. Cenazesi 28 Kasım 2020 Cumartesi günü Saat: 11.00'de Şeyhadil mezarlığında namazı kılınarak Şeyhadil mezarlığına defnedilmiştir.

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Mevlüt Özdemir 82 Yaşında
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Hasan KARCIOĞLU 2 saat önce

Mevlüt amcaya Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve Sayın Millet vekilim Ahmet beyede sabırlar diliyorum. Hasan KARCIOĞLU Elbistan

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