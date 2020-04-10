Mevlüt Işık

Aslen Fakıoğlu Mahallesinden olup halen Esentepe Mahallesinde ikamet eden Terzi Kadir Işık'ın amcası, İbrahim, Mehmet, Berber Ali Işık, Selamet Ceylan, Perihan Türkkaya' nın babaları Mevlüt Işık 10 Nisan 2020 Cuma tarihinde vefat etmiştir. Kur'an-ı Kerimi kendi hanesinde okunacaktır. Taziye için telefon numaraları; Oğlu Ali : 0507 226 95 33, Oğlu Mehmet : 0553 615 84 76.