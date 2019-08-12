Mevlüt Ahmet Topsakal 91 yaşında
Mevlüt Ahmet Topsakal 91 yaşında
12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:44
M.AHMET Amcaya Allahtan rahmet başta evlatları olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun.
Mevlüt Ahmet Topsakal'a Allah'tan rahmet Ömer Topsakal nezdinde bütün Topsakal ailesine,akrabalarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
tüm yakınlarının başısağolsun.hakan pişkin ayvalık
Allah Rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun rabbim sevenlerine sabir versin inşaAllah
Mahallemizden değerli büyüğümüz M. Ahmet abiye ALLAH dan rahmet diler kederli ailesine başsağlığı dilerim. İstanbul