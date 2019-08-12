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Mevlüt Ahmet Topsakal 91 yaşında

Mevlüt Ahmet Topsakal 91 yaşında

Mevlüt Ahmet Topsakal 91 yaşında
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Kızılcaoba mahallesinden  Recep ve Asiye Topsakal ailesinin oğlu,  merhum Şair Ahmet Çıtak'ın damadı,  Sait, Mehmet, Salim, Münire Topsakal ve Nesrin Çıtak kardeşlerin babası,  Ömer   Topsakal ve Zeki Çıtak'ın kayınbabası,  Mustafa ve Abdulhalik Topsakal kardeşlerin abisi,  Zahire  Pazarı esnaflarından Mevlüt Ahmet Topsakal 12 Ağustos 2019 Pazartesi günü vefat etmiştir. 
Cenazesi ikindi namazına müteakiben Kızılcaoba Yeni Camiinde kılınarak Ketmenler mezarlığına (Tapu Müdürlüğü yanı) defnedilecektir. 
Kur'an-ı Kerim’i Pınarbaşı caddesi Şok marker yanı Elit sitesi kendi hanesinde okunacaktır. 
Taziye için telefon:
0 507 614 27 77 oğlu Sait Topsakal

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M Ö Çıtak 2 hafta önce

Mahallemizden değerli büyüğümüz M. Ahmet abiye ALLAH dan rahmet diler kederli ailesine başsağlığı dilerim. İstanbul

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Ahmet DOĞAN /SAMSUN 1 hafta önce

M.AHMET Amcaya Allahtan rahmet başta evlatları olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Atıf Nakiboğlu (İzmir) 2 hafta önce

Mevlüt Ahmet Topsakal'a Allah'tan rahmet Ömer Topsakal nezdinde bütün Topsakal ailesine,akrabalarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

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Ali Akarsu 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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hakan pişkin 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
tüm yakınlarının başısağolsun.hakan pişkin ayvalık

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Ozan Berçenekli Ali 2 hafta önce

Allah Rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum

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Hüseyin önat 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun

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Mehmet pamir (izmir) 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun rabbim sevenlerine sabir versin inşaAllah

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