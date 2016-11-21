Ekinözü ilçesinden olup merhum İbrahim ve merhume Zeynep Bağcı ailesinin oğlu, Hacı, Nurettin, Bünyamin, Emine, Yurdagül, Zeynep, Elif ve Zekiye kardeşlerin babaları Mevlüt Ahmet Bağcı, 85 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi 19 Kasım 2016 Cumartesi günü Ekinözü’nde defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i Ekinözü ilçesinde okunmuştur.
Taziye için telefon : 0507 052 2640 oğlu Nurettin Bağcı.
MERHUM MEVLÜT AHMET BAĞÇI AMCAYA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN