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Mevlüt Ahmet Bağcı 85 yaşında

Ekinözü ilçesinden olup merhum İbrahim ve merhume Zeynep Bağcı ailesinin oğlu,

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Mevlüt Ahmet Bağcı 85 yaşında

            Ekinözü ilçesinden olup merhum İbrahim ve merhume Zeynep Bağcı ailesinin oğlu, Hacı, Nurettin, Bünyamin, Emine, Yurdagül, Zeynep, Elif ve Zekiye kardeşlerin babaları Mevlüt Ahmet Bağcı, 85 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi 19 Kasım 2016 Cumartesi günü Ekinözü’nde defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i Ekinözü ilçesinde okunmuştur.

            Taziye için telefon : 0507 052 2640 oğlu Nurettin Bağcı.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 1 ay önce

MERHUM MEVLÜT AHMET BAĞÇI AMCAYA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN

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vatandaş 1 ay önce

Allah rahmet etsin

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Ahmet ÇİÇEK/ADANA 1 ay önce

Merhuma Allahtan rahmet Ailesıne başsağliği dılerım. Mekanı cennet olsun

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mevlüt akın 1 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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Hacı Durdu CEHİZ 1 ay önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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r.kuyucu 1 ay önce

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. beş vakit namazını eksiksiz camide kılan ender insanlardan birisiydi.

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hamdi olgun 1 ay önce

Merhuma Allah tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim.mekanı cennet olsun.

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FATİH EŞİL 1 ay önce

Merhuma ALLAH'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim.Mekanı cennet olsun.

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