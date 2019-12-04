Mevlüt Ahmet Ataoğlu 86 yaşında

Taziye için telefon:
0542 377 6655 oğlu Feramuz.
04 Aralık 2019 Çarşamba 12:59
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin
Allahım merhametiyle yargılansın mekanı cennet olsun Allahım taksiratını affetsin Allah yakınlarına sabirlar versin
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Allah rahmet eylesin
Yüce Allah cc gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun Nur içinde yatsın iyi insandı
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim