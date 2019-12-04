Mevlüt Ahmet Ataoğlu 86 yaşında Mevlüt Ahmet Ataoğlu 86 yaşında

Kızılcaoba Mahallesinden merhum Feramuz ve Zöhre Ataoğlu ailesinin oğlu, Himmet Ataoğlu, Ali Ataoğlu, merhum Durdu Çember, Vezime ve Lütfiye Tekdemir kardeşlerin ağabeyi, Feramuz, Feray, Nuray ve Tülay kardeşlerin babası, Abdurrahman Antepli, Ogün Özkara ve Sıtkı Yavuz bacanakların kayınbabası çarşı esnaflarından Mevlüt Ahmet Ataoğlu (asker) vefat etmiştir. Cenazesi, 4 Aralık Çarşamba günü Gariplik Mezarlığı’na defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Kızılcaoba Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerindeki Ataoğlu Sitesi kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefon:

0542 377 6655 oğlu Feramuz.