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Mevlüt Ahmet Ataoğlu 86 yaşında

Mevlüt Ahmet Ataoğlu 86 yaşında

Mevlüt Ahmet Ataoğlu 86 yaşında
Kızılcaoba Mahallesinden merhum Feramuz ve Zöhre Ataoğlu ailesinin oğlu, Himmet Ataoğlu, Ali Ataoğlu, merhum Durdu Çember, Vezime ve Lütfiye Tekdemir kardeşlerin ağabeyi, Feramuz, Feray, Nuray ve Tülay kardeşlerin babası, Abdurrahman Antepli, Ogün Özkara ve Sıtkı Yavuz bacanakların kayınbabası çarşı esnaflarından Mevlüt Ahmet Ataoğlu (asker) vefat etmiştir. Cenazesi, 4 Aralık Çarşamba günü Gariplik Mezarlığı’na defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Kızılcaoba Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerindeki Ataoğlu Sitesi kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefon:
0542 377 6655 oğlu Feramuz.

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Ali Akarsu 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Hacı Durdu CEHİZ 2 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Ali Rıza KIŞLAL 2 saat önce

Allah rahmet eylesin

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Muharrem Gulbay 2 saat önce

Allahım merhametiyle yargılansın mekanı cennet olsun Allahım taksiratını affetsin Allah yakınlarına sabirlar versin

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derviş dogan 2 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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mustafa yüce 1 saat önce

Allah rahmet eylesin

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Şekerci Mehmet ve şaban 1 saat önce

Yüce Allah cc gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun Nur içinde yatsın iyi insandı

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