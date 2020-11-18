Büyük Yapalak Mahallesinden Hacı Mıstık oğlu, Mevlit Bostancı vefat etmiştir. Cenazesi İstanbulda defnedildi. Taziye yeri:Kızılcaoba Mahallesi Y. Selim Caddesi Ceyda Apartmanı
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Mevlit Bostancı
Büyük Yapalak Mahallesinden Hacı Mıstık oğlu,
18 Kasım 2020 Çarşamba 22:37
Büyük Yapalak Mahallesinden Hacı Mıstık oğlu, Mevlit Bostancı vefat etmiştir. Cenazesi İstanbulda defnedildi. Taziye yeri:Kızılcaoba Mahallesi Y. Selim Caddesi Ceyda Apartmanı
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Anahtar Kelimeler:Mevlit Bostancı
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