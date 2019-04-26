MEVLİD-İ ŞERİFE DAVET
HULUSİ DEMİRCİ
26 Nisan 2019 Cuma 10:44
Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah
Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah Allahim kabul eylesin
Rabbim mekanını cennet toprağını bol eylesin Ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağolsun
Rabbimiz rahmet eylesin, biliyoruz ki makamları yüce, anne-babasının oğlunu kaybetmekle üzüntülü ama şehadete yürüyen oğulları olduğu için sevinçli ve şeref duyduklarını düşünüyorum. Cennette beraber olmaları dileğiyle. Hürmetlerimi sunuyorum.
ALLAH KABUL ETSİN MEKANİ CENNET OLSUN İNŞALLAH
Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.