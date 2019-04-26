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MEVLİD-İ ŞERİFE DAVET

HULUSİ DEMİRCİ

MEVLİD-İ ŞERİFE DAVET
 
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Yerel Manşetler
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Çetin Saykın Almanya 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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Bahittin Saykın ALMANYA 4 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Muzafer 4 hafta önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Muzafer kılıç 3 hafta önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah Allahim kabul eylesin

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Atilla Aksu 3 hafta önce

Rabbim mekanını cennet toprağını bol eylesin Ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağolsun

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Mehmet hoca... 3 hafta önce

Rabbimiz rahmet eylesin, biliyoruz ki makamları yüce, anne-babasının oğlunu kaybetmekle üzüntülü ama şehadete yürüyen oğulları olduğu için sevinçli ve şeref duyduklarını düşünüyorum. Cennette beraber olmaları dileğiyle. Hürmetlerimi sunuyorum.

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Elbistanlı 3 hafta önce

ALLAH KABUL ETSİN MEKANİ CENNET OLSUN İNŞALLAH

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