Merhum emekli öğretmen Mustafa Türkmenoğlu ve merhume Seher Türkmenoğlu'nun oğlu, Şefika Türkmenoğlu’nun eşi Muzaffer, Sefa, Şehnaz kardeşlerin kardeşi, Mustafa, Handan, Deniz kardeşlerin babası Mesut Safi Türkmenoğlu vefat etmiştir. Cenazesi bugün 3 Haziran Çarşamba saat 14:00’da Gariplik caminde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir. Taziye evi Battalgazi mahallesi semazen sokak Alagözler petrol arkası. Taziye telefonu: Oğlu Mustafa Türkmenoğlu 0530 122 33 08
Mesut Safi Türkmenoğlu 63 yaşında
03 Haziran 2020 Çarşamba 10:44
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim
Merhuma Allah'tan Rahmet, Mehmet Ali Zor ve Muzaffer Türkmenoğlu nezdinde yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin. Yeğenlerimin başı sağolsun. Mekanı cennet olsun inşAllah.
Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun