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Mesut Safi Türkmenoğlu 63 yaşında

Mesut Safi Türkmenoğlu 63 yaşında
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Merhum emekli öğretmen Mustafa Türkmenoğlu ve merhume Seher Türkmenoğlu'nun oğlu, Şefika Türkmenoğlu’nun eşi Muzaffer, Sefa, Şehnaz kardeşlerin kardeşi, Mustafa, Handan, Deniz kardeşlerin babası Mesut Safi Türkmenoğlu  vefat etmiştir. Cenazesi bugün 3 Haziran Çarşamba saat 14:00’da Gariplik caminde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir. Taziye evi Battalgazi mahallesi semazen sokak Alagözler petrol arkası. Taziye telefonu:  Oğlu Mustafa Türkmenoğlu 0530 122 33 08


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Mesut Safi Türkmenoğlu 63 Yaşında
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Sait anteplioglu 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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Ali Akarsu İstanbul 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Hacı Durdu CEHİZ 6 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, Mehmet Ali Zor ve Muzaffer Türkmenoğlu nezdinde yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Mehmet yildiz 5 saat önce

Allah rahmet eylesin.

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Necdet TÜMER Mersin 5 saat önce

Allah rahmet eylesin. Yeğenlerimin başı sağolsun. Mekanı cennet olsun inşAllah.

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Mikail özgen 5 saat önce

Allah rahmet eylesin

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ALİ. DOGAN 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 5 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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